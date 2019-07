Sénégal-Algérie (0-1) - Belmadi, M'Bolhi et toutes les réactions

Sacrés champions d'Afrique, les Fennecs et leur sélectionneur n'ont pas caché leur émotion au terme d'une finale étouffante contre le Sénégal (0-1).

Djamel Belmadi (sélectionneur de l' , beIN SPORTS) : "C'est extraordinaire, historique ! C'est la première CAN qu'on gagne en dehors de nos frontières. On l'a gagnée en 1990. Depuis, ça a été un long passage à vide. On est un pays de football, vous le savez. On mérite je pense. Sur ce match-là c'est vrai que ça a été très difficile, on a eu affaire à un mondialiste, une grosse cylindrée, classée numéro 1 en Afrique. On savait que ça allait se jouer sur un détails, les garçons ont tenu. On termine meilleure attaque, meilleure défense, que demander de plus ? Les joueurs sont les acteurs principaux. J'imagine qu'on a pu apporter notre pierre à l'edifice, le technique et moi-même, mais ce sont eux qui jouent, et qui appliquent les consignes. Et ils les ont merveilleusement bien appliquées, et même plus que ça".

Raïs M'Bolhi (gardien de l'Algérie, beIN SPORTS) : "C'est incroyable, c'est la victoire de tout un pays ce soir, on est très, très heureux. On leur devait ça. Je pense que tout au long du tournoi on a montré nos valeurs, on s'est battus comme des hommes dès le premier match et on est récompensés grâce à Dieu. C'est vrai qu'on est passés par une situation un peu compliquée par le passé. Djamel est arrivé, il a ramené sa touche, il est comme notre grand frère. C'est un peu dur de réaliser. On veut remercier tous ceux qui sont là mais une fois au pays demain, on réalisera ce qu'il s'est passé".