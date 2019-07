Finale CAN 2019 - Sénégal-Algérie (0-1) : Les Fennecs sur le toit de l’Afrique !

Malgré une forte domination du Sénégal, l’Algérie a pris les devants deux minutes après le coup d'envoi pour remporter la finale de la CAN 2019 (1-0).

On dit souvent qu’un match de football ne se termine qu’une fois que l’arbitre central a donné les trois derniers coups de sifflet, mais il ne faut pas oublier qu’il commence immédiatement après le premier. Le l’a appris à ses dépens ce vendredi face à l’ (0-1), en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, avec un but (trop) rapidement encaissé, dès la deuxième minute de jeu…

C’est ce qu’on appelle être cueilli à froid. La bande à Mané a donc eu le temps d’effectuer le coup d’envoi, Saivet de manquer une passe dans la surface, et les Algériens de partir sur une contre-attaque. Glaçante et incisive, à l’image de la longue redescente du ballon dans le but sénégalais après la frappe de Bounedjah (2e), contrée par Sané. Parti sur sa droite, Gomis ne pouvait que constater les dégâts.

Un manque de réalisme flagrant pour le Sénégal

Leçon algérienne à venir ? Non, car il aura bien fallu attendre la… 74e minute pour voir une seconde frappe des Fennecs ! Avant cela, le Sénégal a tout tenté. Sans réussite, malheureusement pour un guerrier comme Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match ô combien important pour les deux nations. Il y a eu cette superbe frappe du gauche de Niang, le penalty accordé puis refusé par l’arbitre, et ce n’est pas tout…

Niang, encore lui, aurait pu profiter d’une superbe passe de Gueye pour égaliser mais, après avoir dribblé M’Bolhi, le Rennais ne trouvait pas le cadre. Tout comme Sarr, dont la reprise de volée à bout portant s’envolait dans les nuages ! Largement dominateur, le Sénégal n’a donc jamais réussi à venir dans la partie. La faute à un manque flagrant de réalisme, mais surtout à ce coup de massue sur la tête dès la deuxième minute…

Deux sur trois pour l’Algérie

Pour la seconde finale de Coupe d’Afrique des Nations de son histoire, le Sénégal a une nouvelle fois chuté. 17 ans après la première défaite concédée contre le Cameroun (0-0, 2-3 t.a.b) en 2002. Pour l’Algérie, ce sera donc un 2/3. En 1980, les Fennecs n’avaient pas fait le poids contre le Nigéria (0-3) avant de se venger face aux Super Eagles (1-0) dix ans plus tard. Mais en 2019, ce sont bien les Algériens qui retrouvent le toit de l’Afrique.