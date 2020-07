Selon Petrov, Monaco va s'activer au mercato

Le vice-président de l'AS Monaco, Oleg Petrov, a indiqué que le club de la Principauté allait travailler au mercato.

« Il y a eu beaucoup de changements, mais c’était pour le bien du club. Certes, l’objectif de la qualification pour la n’a pas été atteint mais les changements ont été positifs et nécessaires, notamment au sein du management du club. En ce qui concerne les joueurs, il faut identifier les petites retouches nécessaires pour rendre l’équipe la plus compétitive possible'' , a ainsi confié le dirigeant russe en conférence de presse.

Pour rappel, le club monégasque a présenté en ce début de semaine son nouveau directeur sportif en la personne de Paul Mitchell. Le chantier du mercato peut donc commencer sur le Rocher.