Le Final 8 de la C1 à huis clos

Le Final 8 de la aura lieu à Lisbonne, au , entre le 12 et le 23 août. Et il aura lieu à huis clos comme l'UEFA vient de le confirmer.

Le calendrier de la saison de Ligue 1 dévoilé

Les quatre huitièmes de finale retour seront disputés juste avant ce tournoi continental. Ces rencontres sont programmées dans les enceintes des clubs qui devaient recevoir initialment. Ces matches retour sont aussi prévus dans des stades vides.

⚽ The #UEFAExCo has concluded that UEFA matches should take place behind closed doors until further notice.



This will include all remaining matches in the 2019/20 #UCL , #UEL , #UWCL and #UYL . pic.twitter.com/CLRUn6V59l