Seko Fofana parti à Al-Nassr, le transfert qui secoue la Ligue 1

Membre de la brillante équipe de Lens qui a fini 2e, Seko Fofana va rallier l’Arabie Saoudite. Un départ qui suscite de nombreuses questions.

Seko Fofana vient de boucler sa troisième saison au RC Lens. Et il y a fort à parier qu’il n’en fera pas une quatrième. Bien que sous contrat, le milieu de terrain ivoirien va très certainement prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Mercredi soir, RMC Sport révélait qu’un accord a été trouvé entre le club artésien et Al-Nassr pour que Fofana devienne la dernière acquisition de la Saudi Pro League. Moyennant une indemnité qui avoisine les 30M€, le natif de Paris va donc renforcer l’équipe de Cristiano Ronaldo.

Une grosse perte pour la Ligue 1

La signature de Fofana avec le 2e du dernier exercice du championnat saoudien est une bonne nouvelle pour cette formation. En revanche, ce n’en est clairement pas une pour son équipe de RCL ni pour le championnat français. Le fait que l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 abandonne l'idée de de poursuivre l’ascension avec son équipe et rejoigne un projet aux ambitions sportives limitées n’est clairement pas rassurant.

Bien sûr, il y a d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et on peut se dire que si Karim Benzema et N’Golo Kanté ont choisi de dire adieu au football du plus haut niveau pour rallier le Moyen-Orient alors Fofana peut également en faire de même. Néanmoins, le sentiment d’un vrai gâchis est quand même patent. Après avoir hissé le RCL aussi haut, l’ancien international français des moins de 19 ans aurait pu essayer de continuer au moins un an et cueillir les fruits de ses efforts en goutant à la Ligue des Champions avant de céder à l’appel des pétrodollars.

Getty

L’Arabie Saoudite, un eldorado de plus en plus attractif

Fofana n’est cela dit pas le premier ni le dernier à faire ce choix. Rien que lors des 48 dernières heures, Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Edouard Mendy (Al-Ahli) ont aussi pris la direction du royaume saoudien et ils devraient être suivis prochainement par Marcelo Brozovic et Hakim Ziyech. Ce n’est donc pas vraiment un championnat des joueurs en pré-retraite, mais une Ligue en pleine croissance et qui a pour objectif de pouvoir rivaliser avec les meilleures compétitions européennes à moyen terme. Même CR7 y croit.

Le métronome n’a donc fait que suivre l’effet de mode et en pensant aussi à assurer son avenir. Car, nul doute que le cachet qui lui sera octroyé en terre saoudienne n’aura rien à voir avec celui qu’il touchait du côté du Felix-Bollaert. Rémunéré à hauteur de 2M€ annuels chez les Nordistes, Fofana va percevoir entre 5 et 7 fois plus au sein de son nouveau club. Même s’il n’a pas encore trente ans (28), comment lui reprocher de vouloir multiplier ses revenus de manière aussi considérable ?

Faut-il craindre un exode en Ligue 1 ?

Sur ce plan, il est clair que la Ligue 1 française ne peut pas rivaliser. Ce n’est d’ailleurs pas un phénomène nouveau. Depuis l’arrêt Bosman (1995), notre championnat souffre de la comparaison au niveau économique avec tous ses concurrents. Son mérite cependant a toujours été de pouvoir repartir de l’avant grâce à la qualité de ses centres de formation, le travail de ses scouts et recruteurs ainsi qu’une certaine capacité de relancer les stars étrangères sur le déclin (Alexis Sanchez en est le dernier exemple). Mais, aujourd’hui, on peut légitimement se demander si cette faculté à toujours se renouveler n’a pas atteint ses limites.

Si en plus des départs vers le reste du Top 5 européen, la Ligue 1 commençait à perdre ses meilleurs actifs au profit des championnats du Golfe, la régression risque d’être spectaculaire. Bien sûr, on sera toujours mieux lotis que les championnats de seconde zone en Europe. Ceci dit, à l’heure où la 5e place à l’indice UEFA n’a jamais paru aussi fragile, il n’est pas incongru de s’interroger si la ligue française ne se retrouve pas aujourd’hui à un tournant critique de son histoire.

Lens redoute une saignée

La Ligue 1 est donc touchée en plein cœur, et c’est le cas du RC Lens à plus forte raison. On ne compte plus les fois où une équipe a émergé durant une saison, atteignant des hauteurs insoupçonnées avant de connaitre une chute libre dans la foulée à cause des pertes enregistrées dans son effectif. C’est typiquement le sort qui attend le club nordiste dans les prochains mois. La direction et l’entraineur ont eu beau rassurer tout le monde sur les ambitions intactes que nourrit le club, le départ de Fofana et qui a de bonnes chances d’être suivi par celui de Lois Openda (en partance pour Leipzig) envoient des signaux très inquiétants de ce côté-là. Au grand dam du magnifique public lensois. Le rêve vécu ces derniers mois risque très vite de virer au cauchemar.