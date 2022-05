Seedorf révèle ce qu’il manque au PSG

Cette saison, le PSG a une nouvelle fois échoué dans la conquête de la Ligue des Champions. Et il en est de même pour Manchester City. Les deux équipes ont baissé pavillon face au Real Madrid après avoir été proches de l’emporter.

Qu’est-ce qui a manqué à ces deux formations pour faire tomber le ténor merengue ? Clarence Seedorf pense détenir la réponse. Et il l’a partagée mercredi sur le plateau de la chaine italienne Amazon.

« Il manque à City comme au PSG une mentalité »

« La magie du Santiago Bernabeu ne peut pas s'expliquer, a-t-il commencé par déclarer. Je suis heureux et fier d'avoir pu jouer dans ce stade (...) Il manque au City comme au PSG une mentalité. A Madrid, quand tu sors en 8es, tu ne dois pas te faire voir en ville pendant un mois ».

Seedorf sait parfaitement de quoi il parle, lui qui a la particularité d’avoir été champion d’Europe avec trois clubs différents (l’Ajax, le Real Madrid et l’AC Milan). Il a été sacré avec les Merengue en 1998 face à la Juventus et alors qu’ils ne partaient pas du tout favoris de la finale.

Le Néerlandais a enchéri en déclarant avoir pris beaucoup de plaisir en regardant le Real renverser la vapeur contre Man City avec ce finish à couper le souffle et qui a plongé Bernabeu dans l’euphorie : «En tant qu’amoureux du football et du Real, je dois dire que ce club ne peut s’expliquer. Au deuxième but de Rodrigo, j’étais ému. C’est incroyable, magnifique ».

Pour conclure, Seedorf a fait part de son soutien envers Karim Benzema pour que celui-ci succède en aout prochain à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or : « S’il doit être élu ? Oui. Il n’y a même pas à discuter ».