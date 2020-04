Schweinsteiger dévoile son admiration pour Cantona

L'ex-international allemand, Eric Cantona, a étalé tout le bien qu'il pensait de l'ancienne star française, Eric Cantona.

Pour s'occuper pendant le confinement, l'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger a répondu aux questions de certains de ses followers lors d'un chat sur son compte Instagram.

Le champion du monde 2014 a eu à répondre à la question quel joueur l'a le plus inspiré durant sa jeunesse. "Eric Cantona était l'une de mes idoles d'enfance, a répondu Schweini. C'était un très grand footballeur!"

Schweinsteiger et Cantona ont tous les deux porté les couleurs de

Cantona a marqué une ère à Manchester United et a remporté le championnat avec les Red Devils à quatre reprises entre 1993 et 1997. Schweinsteiger, pour sa part, a joué pour United pendant un an et demi après son passage au avant de terminer sa carrière au Chicago Fire en .