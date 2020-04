Kaka choisit Messi plutôt que Ronaldo

Le meneur de jeu brésilien a été interrogé sur sa préférence entre les deux plus grands joueurs de la dernière décennie.

Kaka a qualifié de "génie" Lionel Messi, qui a choisi la superstar de Barcelone plutôt que Cristiano Ronaldo, alors qu'il jouait avec l'attaquant portugais au . Messi - qui a remporté un record de six Ballons d'Or - et Ronaldo sont considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, le débat étant souvent centré sur la question de savoir qui se trouve seul en tête de liste.

Kaka a joué aux côtés de Ronaldo au Bernabeu entre 2009 et 2013, mais le lauréat du Ballon d'Or 2007 a choisi Messi comme son joueur préféré.

"J'ai joué avec Cristiano et il est vraiment génial, mais je choisirais Messi", a déclaré Kaka lorsqu'on lui a demandé qui il choisirait parmi Messi ou Ronaldo lors d'une séance de questions-réponses en direct sur la chaîne de la FIFA.

"C'est un génie, un pur talent. La façon dont il joue est incroyable."

Avant d'ajouter, à propos du quintuple vainqueur de Ballon d'Or portugais : "Ronaldo est une machine. Il n'est pas seulement fort, puissant et rapide ; il est fort mentalement. "Il veut toujours gagner et jouer. Pour être le meilleur. Pour moi, c'est la chose la plus incroyable qu'il ait.

"Dans l'histoire du sport, ils [Messi et Cristiano] sont définitivement dans le top cinq. Nous sommes très chanceux d'avoir pu les voir tous les deux."

Messi a récemment fait la une des journaux après que lui et ses coéquipiers du aient accepté une réduction de 70% de leurs salaires pour aider à protéger les emplois du personnel du club en pleine pandémie de coronavirus. Il a également affirmé que des personnalités au sein du club avaient fait pression sur les joueurs, mais qu'il y avait toujours un plan au sein de l'équipe première pour faire un geste de solidarité avec leurs collègues.

"Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l’équipe première du FC Barcelone par rapport aux salaires des joueurs durant cette période d’état d’urgence. Avant toute chose, nous voulons clairement afficher que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse des salaires, parce que nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous avons TOUJOURS été les premiers à avoir aidé le club quand on nous l’a demandé", a notamment déclaré l'Argentin.