Scholes voudrait voir Ozil à Manchester United

L'ancien mancunien Paul Scholes estime que Mesut Ozil, même s'il ne joue plus trop à Arsenal, serait un très bon renfort pour les Red Devils.

L'ancien joueur de , Paul Scholes, serait très content de voir Mesut Ozil débarquer à Old Trafford pour ajouter une touche de créativité à la formation mancunienne.

Ce jeudi, United s'est défait de Partizan en Europa League. Cependant, les hommes de Solskjaer d'Ole Gunnar n'ont fait la différence que grâce à un pénalty transformé par Anthony Martial. Les buts dans le jeu se sont faits plutôt rares récemment chez les Mancuniens. Et, ils n'ont fait trembler les filets qu'à six reprises lors des 8 dernières sorties en .

Un meneur de jeu classique tel qu'Ozil, actuellement en disgrâce à , pourrait-il être la solution ? Selon Scholes, la réponse est affirmative. "Il peut être le liant qui manque à cette équipe, a-t-il déclaré sur BT Sport. Il a une grande qualité, il l'a montré durant sa carrière. Je ne peux pas répondre de manière catégorique. Je ne peux pas savoir ce que cela va donner, mais c'est le type de joueur qui irait à United à court terme."

Ozil n'a pas été retenu pour le match de jeudi en Europa League contre les Portugais de Vitoria. La dernière apparition de l'ancien international allemand en compétition a eu lieu le 24 septembre, lors de la victoire 5-0 d'Arsenal sur Nottingham Forest dans la Coupe Carabao. Le manager des Gunners, Unai Emery, a justifié cette décision de manière suivante : "Mesut Ozil, pour nous, est important. Parfois, un joueur peut jouer ou ne pas être important pour le prochain match ", a-t-il déclaré à la presse. "C’est notre mentalité et c’est ce que nous voulons créer avec 25 joueurs dans l’équipe. Mesut Ozil est dans le même esprit et il s'améliore de plus en plus. Si nous avons besoin de lui, nous allons l'utiliser. "