Scandale au Cameroun ! Eto'o refait parler de lui

Deux équipes ont été sélectionnées pour le tournoi, chacune avec l'ambition de mener l'équipe en phase finale. Marc Brys a été limogé par le président de la Fédération, Samuel Eto'o, mais reste en conflit ouvert avec le légendaire attaquant, qu'il accuse de narcissisme et d'avoir privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de la nation.

L'incertitude est palpable alors que le Cameroun s'apprête à disputer la CAN, qui débutera dans dix jours, le 21 décembre, au Maroc, pays hôte. Le Cameroun entamera sa campagne trois jours plus tard, le 24 décembre, face au Gabon, et la controverse pourrait encore éclater, Eto'o et Brys poursuivant leur querelle publique.

Mail Sport a levé le voile sur la situation au Cameroun, où Eto'o a récemment fêté ses quatre ans à la tête de la Fédération de football.

L'ancien attaquant du FC Barcelone et de Chelsea aurait confié au Belge Brys avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur du Cameroun. Cependant, il refuserait ce limogeage, affirmant qu'il n'a pas été officiellement renvoyé et qu'il est toujours sous contrat avec le ministère des Sports camerounais jusqu'en décembre 2026.

Il entend mener la nation lors du tournoi, malgré la nomination de David Pagou à sa place par Eto'o. La Fédération camerounaise de football a dévoilé sa liste de 28 joueurs pour la compétition, avec Pagou comme sélectionneur, le 1er décembre, en écartant des joueurs de renom tels qu'André Onana, l'ancien attaquant du Bayern Munich Éric Choupo-Moting et Vincent Aboubakar – ce dernier n'étant plus qu'à 12 buts du record de buts en sélection détenu par Eto'o.

Brys suggère donc que cette décision a été prise par Eto'o et a présenté sa propre liste, qui contredit cette version, pour le tournoi à venir.

Alors que le bras de fer avec Eto’o se poursuit, Brys a pris la parole : « L’objectif d’Eto’o a toujours été de me faire partir au plus vite », a-t-il déclaré au média flamand VTM NIEUWS.

« Dès la première minute, il m’a insulté et j’ai réagi. J’étais un concurrent trop redoutable pour lui.»

Faisant référence à la sélection pour la CAN qui excluait Onana, Choupo-Moting et Aboubakar, il a ajouté : « Eto’o a écarté des joueurs clés et des leaders de l’équipe. Forcément, c’était son choix.

Comment peut-on aller à la Coupe d’Afrique des Nations sans un gardien de classe mondiale ? Ou sans Aboubakar ? C’est incroyable, mais en réalité, ça ne me surprend pas. Ça vient de quelqu’un de narcissique qui se prend pour le meilleur. »

« Tant qu'il n'y aura pas de décret signé de la Présidence de la République nommant David Pagou sélectionneur des Lions Indomptables, aux yeux de l'État camerounais, M. Marc Brys restera en poste. C'est non négociable, et il en est ainsi au Cameroun depuis au moins 30 ans. »