Scaloni affirme que "Messi veut essayer une fois de plus" avec l'Argentine

Le sélectionneur de l'Albiceleste a parlé du retour de Lionel Messi avec l'Argentine pour les rencontres amicales contre le Venezuela et le Maroc.

Lionel Messi est de retour avec l'Argentine. Après son absence depuis l'élimination contre la France lors du 8èmes de finale du dernier Mondial en Russie, le numéro 10 a été convoqué dans le groupe de la sélection Albiceleste pour affronter le Venezuela et le Maroc lors de matches amicaux (23 et 26 mars).

En conférence de presse, Lionel Scaloni a fait le point sur le retour de la Pulga. Il était ravi de ce choix : "C’était une grande déception pour la Coupe du Monde en Russie et encore plus pour Messi.



"Au fil du temps, il a vu que nous avions grandi, il a observé notre façon de jouer et il est heureux. Messi veut l'essayer une fois de plus.



"La décision du staff ne devait pas être prise et, à la suite des matches qu'il a vus, il est heureux et veut essayer une fois de plus. Pour nous, c'est le bienvenu.



"Il joue beaucoup et beaucoup de joueurs aimeraient se reposer, mais il préfère venir. La décision de jouer un match ou deux va être prise par moi", a indiqué le sélectionneur.



Messi est le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine avec 65 buts, et n'a pas encore remporté de titre international senior avec sa sélection, perdant notamment face au Chili à deux reprises en finales de Copa America et contre l'Allemagne lors de la finale du Mondial, en 2014.

Le retour de Messi a lieu à quelques mois de la Copa America 2019, qui se déroulera au Brésil du 14 juin au 7 juillet prochain.