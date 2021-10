Savanier ne pense pas aux Bleus

Téji Savanier, le milieu de terrain de Montpellier, a indiqué qu’il n’était pas obsédé par l’idée de rejoindre la sélection française.

Après avoir gouté aux Espoirs l’été dernier, Téji Savanier peut légitimement viser une place en équipe de France A. Le nouveau capitaine de Montpellier poursuit sa progression cette saison, au point d’avoir notamment tapé dans l’œil de Thierry Henry. « On l’aime », avait déclaré à son sujet la légende tricolore.

Le stratège du MHSC admet qu’une convocation chez les A le rendrait fier, mais il affirme qu’il ne pense pas à l’équipe de France nuits et jours. Sa seule préoccupation reste son club. « Ce n'est pas à moi de dire ce qui me manque pour rejoindre les Bleus, a-t-il indiqué à L’Equipe. J'essaye de donner mon maximum sur le terrain, sans penser à l'équipe de France. Je serais très fier si on m'appelait un jour, mais le plus important, c'est mon club. C'est mon quotidien, mon gagne-pain, ma vie, mon cœur. »

Si Savanier se sent autant redevable envers Montpellier, c’est parce qu’il a toujours eu l’appui et le soutien qu’il espérait de la part de sa direction. Y compris l’été dernier lorsque Sylvain Ripoll l’a retenu pour participer aux JO. Tandis que la plupart des présidents de l’élite se sont opposés aux départs de leurs joueurs, Laurent Nicollin, lui, a été compréhensif et lui a accordé le feu vert pour qu’il réalise son rêve. « Quand on s'est appelés, il m'a dit : "Je ne peux pas te refuser de faire les JO, ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans ta vie". C'est aussi pour ça que je dis que Montpellier, c'est une famille. Le président nous considère comme ses enfants », a-t-il indiqué.

« Jouer l’Europe avec Montpellier »

Savanier a aujourd’hui un objectif bien précis avec la formation pailladine : « Ça me tiendrait à cœur de faire une Coupe d'Europe avec Montpellier. C'est un de mes rêves d'enfant et c'est encore plus grand quand on peut le faire avec son club de cœur. On sait que ce sera très dur, mais rien n'est impossible. Il suffit d'y croire ». Pour atteindre l’Europe, l’équipe de Dall’Oglio va devoir enclencher la seconde. Après 8 journées, elle n’est que 14e au classement général.

Concernant ces Olympiades, l’ancien Nimois a indiqué que c’étaient de bons souvenirs même si la France n’a pas été en mesure de franchir la phase des poules. « C'était magnifique, a-t-il confié. Je n'y croyais pas du tout quand le sélectionneur m'a appelé. Ça ne s'est pas très bien passé (élimination en phase de groupes), c'est dommage et je ne trouve pas ça normal que des présidents aient refusé de libérer leurs joueurs. Mais l'expérience était inoubliable. J'ai mangé à côté de Novak Djokovic, je me faisais masser avec Gaël Monfils... C'est un truc que je n'aurais jamais imaginé vivre de toute ma vie ».