Santiago Solari nommé entraîneur du Club America

L'ancien technicien du Real Madrid, sans poste depuis son départ du Bernabeu en 2019, s'est engagé avec le Club America.

L'ancien entraîneur du , Santiago Solari, retournera sur le banc du Club América, comme le géant mexicain l'a confirmé ce mardi.

L'América était sans entraîneur depuis avant Noël, lorsqu'il a libéré Miguel Herrera après la sortie du club de la de la CONCACAF aux mains du .

Et ils se sont maintenant tournés vers Solari, qui a passé plus de dix ans au Bernabéu en tant que joueur et entraîneur, tant chez les jeunes que chez les seniors, avant de finalement couper les ponts avec le Merengue en mars 2019.

"Le Club America peut révéler qu'il a conclu un accord avec l'entraîneur Santiago Solari pour prendre les rênes de l'équipe première avant le tournoi des Guardianes 2021", a expliqué l'équipe de MX dans un communiqué.

Le président de l'America, Santiago Banos, a ajouté : "Nous considérons que Solari a le profil parfait pour notre projet sportif.

"Tout au long de sa carrière de joueur et d'entraîneur, il a su répondre avec succès aux exigences et aux objectifs d'équipes comme l'América, dont le seul but est le titre."

𝗘𝗹 𝗦𝗢𝗟 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗮𝗽𝗮.

Para todos los americanistas.

Santiago SOLARI nuevo D.T. de #ElMásGrande#SOMOSAMÉRICA 🦅🌎☀️ pic.twitter.com/VWYKioNA8Z — Club América (@ClubAmerica) December 29, 2020

L'Argentin, qui a représenté Madrid en tant que joueur entre 2005 et 2010 au cours d'une carrière professionnelle qui a également inclus des passages à l'Inter, à l'Atlético et à River Plate, a commencé à travailler avec les divisions de jeunes des géants espagnols au niveau Cadete B en 2013.

Il a gravi les échelons dans les différentes catégories de jeunes des Blancos jusqu'à ce qu'il prenne la relève du Castilla en 2016, passant deux saisons en troisième division.

Et lorsque le remplaçant de Zinédine Zidane sur le banc Julen Lopetegui a été licencié quelques semaines après le début de la saison 2018-19, Solari a été considéré comme le choix logique pour passer à la vitesse supérieure et mener le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison.

Mais contrairement au Français, qui a suivi la même trajectoire, Solari n'a pas réussi à trouver le succès au Bernabéu. En mars 2019, après moins de cinq mois à son poste, l'Argentin est relevé de ses fonctions suite à la sortie de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l' .

Il reprend maintenant sa carrière d'entraîneur au , qu'il connait déjà pour avoir joué chez les voisins de l'Amérique Atlante vers la fin de sa carrière de joueur.