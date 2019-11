Sanson ne quittera pas l’OM cet hiver

Le milieu de terrain de l’OM, Morgan Sanson, a indiqué qu’il n’était pas question pour lui de quitter son club de l’OM cet hiver.

Tout proche de quitter l’Olympique de Marseille l’été dernier, Morgan Sanson est finalement resté avec les Phocéens et bien lui en a pris puisqu’il réalise de nouveau des performances convaincantes avec cette équipe. L’ancien montpélliérain savoure son rebond et il se voit désormais continuer avec cette équipe aussi longtemps qu’on aura besoin de lui.

« Je ne suis pas dans l’optique d’un départ cet hiver, a tonné Sanson au micro de Canal+. Un nouveau coach est arrivé. On a envie d’aller au bout. Il n’est donc pas question de partir cet hiver. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Si un grand club se présente on verra, mais je ne suis clairement pas dans cette optique ». Sanson a aussi précisé qu’il n’a absolument pas été poussé vers la sortie par ses dirigeants lors de la dernière intersaison : « Non, ils n’essayaient pas de me vendre. Il y a eu des soucis avec le Fair-Play financier. Donc chaque joueur était « transférable ». S’il y avait une offre, il fallait que j’écoute. Il y a eu des offres, mais pas à la hauteur de ce que je voulais. »

« Ne pas finir sur le podium serait un échec »

Buteur lors de la victoire contre le LOSC (2-1), Sanson est l’un des artisans du redressement olympien et il espère que cette bonne série va se poursuivre pour lui et ses partenaires. « On a fait un début de saison pas ouf, mais on est deuxièmes, a-t-il rappelé. On va en profiter et essayer de prendre de l’avance. Si on ne finit pas sur le podium, ça serait un échec, surtout vu la situation dans laquelle on se trouve ».

Enfin, Sanson a conclu en rendant hommage à son nouvel entraineur : « L’arrivée de Villas Boas a changé des choses oui. C’est reparti sur quelque chose, avec une nouvelle manière de faire (…) Il y a plus de franchise chez lui, chose qu’on n’avait pas chez Rudi Garcia avec les matches. Mais bon, chacun a ses qualités et ses défauts ».