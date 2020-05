"Sans reprise, le Coronavirus coûtera 700M€ à la Serie A"

Le responsable de la fédération italienne a évoqué les pertes que pourraient enregistrer la Serie A si le championnat venait à être annulé.

Selon le président de la Fédération italienne de football [FIGC], Gabriele Gravina, la pourrait perdre plus de 700 millions d'euros de revenus si le projet de redémarrer la ligue ne se concrétisait pas.

L'élite du football italien a été suspendue depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, et Gravina a déclaré que la division avait déjà perdu plus de 500 millions d'euros. Alors que la FIGC s'apprêtait à rencontrer le ministre des Sports du pays pour discuter d'un plan de reprise des matches à partir du 13 juin, Gravina s'est attardé sur les conséquences financières d'une suspension prolongée.

L'article continue ci-dessous

"Le travail de la fédération est de relancer le football et d’empêcher la crise économique de nuire irrémédiablement à la passion italienne pour le sport", a déclaré Gravina au magazine Riparte l’Italia. "Nous avons travaillé avec détermination pour garantir que l' , en tant que pays, se remette sur pied, y compris le football, qui est un secteur de travail important qui compte environ 100 000 employés et génère des revenus pour l'État."

Plus d'équipes

"Nous avons travaillé sans cesse avec le ministre des Sports Vincenzo Spadafora, le ministre de l'Economie et des Finances Roberto Gualtieri et le ministre de la Santé Roberto Speranza, pour créer des conditions sûres pour la reprise du football professionnel", a poursuivi l'homme fort du football transalpin. "C'est parce que ce n'est qu'en revenant sur le terrain que nous pourrons arrêter l'effondrement de revenus qui, à court terme, seraient autrement supérieurs à 700 millions d'euros. Plus de 500 millions d'euros ont déjà été perdus à cause de l'interruption liée à la pandémie COVID-19."

Spadafora a confirmé que des pourparlers étaient prévus jeudi concernant la reprise de la saison, les deux dates qui sont actuellement citées pour le retour du football au sein de la Botte étant le 13 et le 20 juin.