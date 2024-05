Sancho, l'énorme imbroglio

Le transfert de Sancho de Manchester United au Borussia Dortmund a fait un pas en arrière et un pas en avant.

Sancho a été mis à l'écart pendant des mois à Man Utd, où il s'est brouillé avec le manager Erik ten Hag. Il est depuis revenu à Dortmund et a connu une sorte de renaissance, atteignant un niveau particulièrement élevé lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre le PSG mercredi dernier.

Si cette performance a enthousiasmé les fans de Man Utd, il est peu probable que le joueur de 24 ans revienne à Old Trafford, selon un rapport de Sky Sports Deutschland, qui a décrit l'état actuel des négociations. « Jadon Sancho ne veut pas retourner à Manchester United, qu'Erik ten Hag reste ou non à la tête de l'équipe, nous disent des sources », affirme Patrick Berger via X.

Des négociations compliquées

« Man Utd se prépare à son départ. Mais aucun prix n'a encore été fixé. Jadon est heureux d'être au Borussia Dortmund et veut rester. Dortmund étudie la possibilité d'un second prêt - avec obligation d'achat car l'indemnité de transfert pour un contrat permanent sera probablement trop élevée. Les discussions entre les deux clubs sont imminentes."

L'article continue ci-dessous

United a donc du mal à trouver un acquéreur pour Sancho, dont la résurgence récente n'a pas convaincu la poignée de grands clubs capables de payer son indemnité de transfert et son salaire qu'il valait la peine d'être acheté. Toutes les parties semblant privilégier l'option Dortmund, il se peut que United doive renoncer à le rapatrier.

De même, le BVB fera de son mieux pour maintenir le prix demandé par Man Utd aussi bas que possible, les Red Devils étant conscients des fonds supplémentaires qui afflueront dans l'équipe de Bundesliga après son excellent parcours en Ligue des champions. Il se peut que ces bruits soient l'équivalent des joutes verbales auxquelles Ten Hag s'est livré en faisant l'éloge de Sancho plus tôt cette semaine.