"Sancho est comme Neymar, il améliorerait n'importe quelle équipe"

Owen Hargreaves, l'ancien milieu de MU, estime que Jadon Sancho serait d'un grand apport pour les Red Devils s'il venait à les rejoindre.

Jadon Sancho a été comparé au "jeune Neymar" par Owen Hargraves, l'ancien milieu de terrain anglais. Ce dernier estime que le sociétaire du est "ultra-précieux" et qu'il pourrait s'imposer dans n'importe quelle grande équipe européenne.

Un transfert à gros coups de millions est actuellement pressenti pour Jadon Sancho, dont la cote n'a jamais été aussi elevée. serait en pole pour le faire signer, mais les Red Devils doivent faire face à la concurrence de et sur ce dossier. Les ténors de la mesurent parfaitement le talent de l'ancien prodige du centre de formation de .

Hargreaves n'est pas surpris par l'intérêt suscité pour le joueur de 20 ans et qui brille de milles feux en . L'ancien milieu de terrain anglais a quitté l' pour Old Trafford, lorsqu'il s'est engagé en faveur de MU après un séjour au Bayern, et il voit Sancho emprunter le même chemin. Dans une interview à talkSPORT, il a déclaré : "Il me fait rêver. Il me rappelle un jeune Neymar. Ce qui est cool, c'est que pour les jeunes enfants qui le regardent, ils voient que vous pouvez jouer de manière créative, même si le football est devenu si structuré. Il apporte son propre style, ce football de rue. C’est ce qui le rend si inestimable. En un clin d’œil, il peut faire quelque chose que les gens n’anticipent pas. J'espère qu'on le verra un de ses jours en Premier League, car il peut améliorer n'importe quelle équipe."

Plus d'équipes

Hagreaves prédit un avenir en pour la star du BVB, mais il ne serait pas étonné non plus de voir Sancho rallier l' : "Je pense qu'il s'intégrera à toutes les grandes équipes ici, comme Man City et Liverpool, et je pense qu'il pourrait même jouer pour Barcelone ou le un jour. Il est bon à ce point. Il sait que tous les regards seront rivés sur lui ce samedi." En effet, Sancho est très attendu ce week-end, à l'occasion du derby de la Ruhr contre .