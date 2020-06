Sancho atomise Messi et Cr7 au même âge

Jadon Sancho a volé la vedette en Bundesliga ce week-end avec un triplé pour le Borussia Dortmund contre Paderborn.

L'international anglais a connu une montée en puissance fulgurante depuis son arrivée en et est aujourd'hui l'un des joueurs les plus recherchés en Europe.

Les statistiques concernant les buts et passes décisives du joueur de 20 ans sont de loin supérieures à celles de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge.

Lors de ses 94 apparitions pour Dortmund, Sancho a marqué 34 buts et effectué 43 passes décisives, contre 26 buts et 8 passes décisives pour Messi lors de ses 70 premières apparitions pour Barcelone et 16 buts et 16 passes décisives pour Ronaldo lors de ses 107 premières apparitions pour le Sporting CP et .

Si vous réunissez les chiffres de Messi et Ronaldo, ils n'atteignent pas la contribution totale de Sancho (77).

Cette saison, le numéro 7 du BvB a été impliqué dans 33 actions décisives en (17 buts et 16 passes décisives), soit le plus haut total de tous les joueurs de moins de 21 ans dans les cinq meilleures ligues d'Europe.

Cela inclut la et Kylian Mbappé, qui a été impliqué dans 18 buts et 5 passes décisives pour le en championnat.

En fait, le bilan de Sancho de 33 actions décisives est déjà meilleur que le total de Mbappé des saisons 2016/17 (23) et 2017/18 (21).

Ce n'est qu'en 2018/19 que Mbappé a amélioré le chiffre de Sancho, avec un total 33 buts et sept passes décisives, mais l'Anglais n'a toujours pas terminé sa saison...

Depuis qu'il a quitté pour huit millions d'euros en 2017, Sancho a vu son niveau -et sa valeur- augmenter de façon exponentielle et suscite l'intérêt des grands clubs à travers le continent. Transfermarkt le valorise à 117 millions d'euros. Avis aux amateurs...