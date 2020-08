Samuel Umtiti positif au Covid-19

Le FC Barcelone a annoncé que Samuel Umtiti a été testé positivement au Covid-19 mais qu'il est asymptomatique.

En perpétuelle délicatesse avec son genou depuis la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti a perdu ses galons d’indispensable au sein du . Non retenu pour le voyage à Lisbonne afin d’affronter le car jugé « à court physiquement » et pas assez remis de sa blessure de fin de saison, l’ancien Lyonnais voit les malheurs s’enchaîner. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Barça annonce que son défenseur central a été testé positivement au coronavirus. S’il est asymptomatique, « Big Sam » a été placé en quatorzaine et va devoir observer du repos. C’est le deuxième joueur catalan après Jean-Clair Tobido.

« Après les tests PCR effectués jeudi, le premier joueur d'équipe Samuel Umtiti a été testé positif au Covid-19. Le joueur est asymptomatique, est en bonne santé et s'isole chez lui. Le Club a informé les autorités sportives et sanitaires compétentes et a retracé toutes les personnes qui ont eu des contacts avec le joueur afin qu'elles puissent se soumettre aux tests PCR correspondants. », peut-on lire sur le communiqué des Blaugrana.