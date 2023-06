Samuel Umtiti frustré par le Barça

Le défenseur du FC Barcelone Samuel Umtiti est sur le point de quitter le club, mais les négociations sont plus difficiles qu'il ne l'espérait.

Umtiti, 29 ans, a été prêté la saison dernière à Lecce et a impressionné en Serie A après plusieurs campagnes marquées par des blessures au Camp Nou. Il semble prêt à quitter le FC Barcelone après sept ans, son ancien club, l'Olympique lyonnais, étant sa destination la plus probable.

Cependant, MD affirme qu'il souhaite résilier son contrat avec Barcelone, mais qu'ils doivent encore trouver un montant qui convienne à toutes les parties. Il existe une clause qui lui permettrait de partir en 2024 avec un paiement non divulgué, mais il semble que les Blaugrana ne soient pas disposés à payer ce qu'Umtiti désire pour le faire partir.

Umtiti a renouvelé son contrat la saison dernière, le prolongeant de trois ans et réduisant son salaire de 10 % dans le même temps afin d'aider le FC Barcelone à enregistrer Ferran Torres dans un geste de bonne volonté. La prolongation a permis au FC Barcelone de payer le reste de son contrat, avec cette réduction, sur quatre ans et demi au lieu d'un an et demi.

Il est clair que le Français estime aujourd'hui que le FC Barcelone devrait lui rendre la pareille. On demande souvent aux footballeurs de faire preuve de loyauté et de se sacrifier pour leur club, mais la réciprocité de cette relation est rarement présente. Compte tenu des finances du FC Barcelone, il est peu probable qu'il laisse de la place à la sensiblerie.