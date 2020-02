Samuel Eto’o s’oppose à une CAN tous les quatre ans

La légende camerounaise est totalement défavorable à l’organisation d’une Coupe d’Afrique tous les quatre ans.

Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait suggéré il y a quelques jours que la CAN soit désormais organisée tous les quatre ans, et non tous les deux ans. Il avait argué en indiquant que ça serait mieux pour le prestige de la compétition mais aussi pour la progression du football africain. Des arguments auxquels Samuel Eto’o ne croit absolument pas.

Dans un entretien accordé à RFI, l’ancien buteur camerounais a fait part de sa désapprobation par rapport à cette idée. Pour lui, un tournoi continental tous les quatre ans ne servira guère la cause de l’Afrique.

« Comment va-t-on financer notre football ? Où va-ton trouver l’argent avec une CAN tous les quatre ans ? Nous devons mettre notre football au niveau de celui des Européens [...] C’est ce que le président Ahmad est en train de faire », a indiqué Le Lion Indomptable.

Plus d'équipes

Pour rappel, en juillet dernière et après la fin de sa carrière de joueur, Eto’o a intégré la CAF pour exercer en tant que collaborateur officiel d’Ahmad Ahmad.