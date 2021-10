Samuel Eto’o s’inquiète pour le Barça

L’ancien attaquant camerounais a fait part de sa tristesse par rapport à ce qui arrive à son ancien club de Barcelone cette saison.

Le FC Barcelone connait un début de saison cauchemardesque. En championnat comme en Coupe d’Europe, le club catalan accumule les contre-performances et les sorties négatives. Un rendement décevant auquel s’ajoute les problèmes économiques qu’endure cette institution depuis plusieurs mois.

Cette situation attriste au plus haut point son ancienne star Samuel Eto’o. Le Camerounais a avoué que regarder les matches de l’équipe de Koeman cette saison est un véritable crève-cœur pour lui.

L'article continue ci-dessous

Eto’o espère un rebond lors du Clasico

« Récemment, Barcelone m'a fait souffrir, a fait savoir le Lion Indomptable lors d’une intervention durant le week-endau Festival dello Sport di Trento en Italie. Ce sont des moments difficiles pour ceux d'entre nous qui aiment le club. Il serait difficile d'accepter l'élimination de la phase de groupes de la Ligue des champions. J'espère toujours qu'ils pourront se qualifier ».

Le Barça affiche un zéro pointé en deux matches de C1 et n’a pas réussi à cadrer le moindre tir lors de ses oppositions contre le Bayern et le Barça.

Le Clasico contre le Real Madrid arrive le 24 octobre et Eto'o veut croire à un déclic lors de cette opposition et qui serait à même de lancer la saison barcelonaise. « Barcelone a mal commencé la saison, mais le Clasico est un match unique et les joueurs doivent en profiter pour changer la dynamique de la saison, a ajouté le Camerounais. Battre le Real Madrid pourrait valoir six points. Ceux d'entre nous qui ont joué ce match savent que c'est le plus beau match du monde. J'ai disputé des finales de Ligue des champions, mais je peux dire que le Clasico est unique. Il n'y a rien de tel ».