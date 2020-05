Samuel Eto’o rétorque à El-Hadji Diouf

Samuel Eto’o a peu gouté aux propos d’El Hadji Diouf qui s’est autoproclamé joueur africain le plus talentueux de l’histoire.

El Hadji Diouf a défrayé la chronique il y a quelques jours en indiquant qu’il est le plus doué de tous les joueurs qu’a connus l’Afrique durant son histoire. L’ex-attaquant du s’est notamment placé devant des légendes telles que George Weah, Didier Drogba et Samuel Eto’o.

Les deux premiers n’ont pas jugé utile de réagir à la sortie de l’ancien attaquant sénégalais. En revanche, le Camerounais, et avec la fierté qu’on lui connait, n’a pas pu laisser passer cela. Lors d’un Live Instagram, il a livré une succulente réponse.

"J'ai été numéro un tout au long de ma carrière"

« Même si mon frère Diouf la dernière fois, avec un verre de trop, s’est un peu perdu, il n’y a pas débat », a commencé par lâcher le Lion Indomptable, avant de poursuivre : « aucun d’eux (Diouf et Drogba) ne peut venir dire qu’il a été à mon niveau ou meilleur. Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. (…) Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière. »

Au nombre de prix de meilleur joueur africain de l’année, Samuel Eto’o est le plus titré, avec quatre consécrations, tout comme l’Ivoirien Yaya Touré. Drogba et Diouf, eux, n’ont été primés qu’à deux reprises. Et pour ceux qui accordent de l’importance à cette distinction, le Camerounais affirme qu’il aurait pu remporter « huit ou neufs Ballons d’Or africains ».