Salzbourg - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Salzbourg et Brest s'affrontent mardi pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Deux semaines après son lancement, la Ligue des Champions saison 2024-2025 aborde sa deuxième journée ce mardi. Un nouveau chapitre composé de plusieurs gros chocs du football européens. Par ailleurs, il y aura également des duels intéressants pour le milieu de tableau comme celui entre le RB Salzbourg et le Stade Brestois, demain. Un match qui ne risque pas de nous ennuyer.

Salzbourg - Brest, deux équipes en plein doute

A l'opposé de son adversaire, Salzbourg est un habitué des Coupes d'Europe. Mais le club autrichien a manqué son entrée en lice en Ligue des Champions cette saison avec une défaite contre le Sparta Prague, il y a deux semaines (3-0). Un revers que la franchise de Red Bull veut essuyer contre Brest, ce mardi. Mais les Autrichiens ne sont pas pour autant en confiance avec seulement deux victoires sur leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues.

De son côté, Brest réalise un début de saison mitigé. Le club breton a réussi ses grands débuts en Ligue des Champions avec une victoire contre le Sturm Graz lors de la première journée (2-1). Mais les hommes d'Eric Roy ont toujours du mal en championnat et restent sur une cuisante défaite face à l'AJ Auxerre, vendredi (3-0). De quoi casser la dynamique des deux victoires consécutives des Pirates avant d'affronter Salzbourg, mardi. Cependant, Brest est bien capable de réaliser un nouvel exploit sur la scène continentale face à une équipe autrichienne loin d'être sereine ces dernières semaines.

Horaire et lieu du match

Salzbourg - Brest

2e journée de Ligue des Champions

Lieu : Red Bull Arena

A 18h45 française

Les compos probables du match Salzbourg - Brest

Salzbourg : Blaswich ; Morgalla, Piatkowski, Blank, Dedic ; Capaldo, Bajcetic, Clark ; Nene, Yeo, Gloukh

Brest : Bizot ; Lala, Coulibaly, Chardonnet, Amavi ; Magnetti, Fernandes, Camara ; Del Castillo, Ajorque, Sima

Sur quelle chaîne suivre le match Salzbourg - Brest ?

La rencontre entre le RB Salzbourg et le Stade Brestois sera à suivre ce mardi 1er octobre 2024 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot et Canal+ Live 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.