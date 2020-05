Auteur d'une vidéo choquante, Salomon Kalou est suspendu par le Hertha

L’attaquant ivoirien Salomon Kalou vient d’être suspendu par son club de Hertha à cause d’une vidéo choquante sur les réseaux sociaux.

Alors que l'Etat allemand et tous ses dirigeants de football emploient actuellement tous les moyens possibles pour éradiquer le virus et essayer de reprendre une activité normale, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par un joueur de a choqué tout le pays ce lundi.

Son auteur est Salomon Kalou, l’ancien joueur du LOSC. A la stupeur générale, ce dernier s’est filmé en compagnie de ses coéquipiers au centre d’entrainement et faisant totalement fi du protocole sanitaire. Aucune distanciation n’est, en outre, respectée entre les joueurs. Enfin, on voit aussi un médecin du club effectuer des soins, sans porter de blouse et avec un simple masque en papier.

La vidéo est d’autant plus choquante qu’elle a été filmée quelques heures après l’annonce par la Ligue allemande que dix cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés dans les deux divisions professionnelles suite aux tests qui ont été soigneusement effectués.

L'article continue ci-dessous

Pour couronner le tout, le champion d’Afrique 2013 brandit fièrement une fiche de salaire pour montrer qu’il a été payé sans avoir jouer le moindre match.

Plus d'équipes

Kalou a présenté ses excuses

Cette initiative n’honore guère le joueur, ni son club. Le Hertha n’a d’ailleurs pas tardé à sévir. Dans un communiqué il a été révélé que le fautif a été suspendu d’entrainement et qu’il encourt de sévères sanctions en interne : « Le Hertha BSC veut déclarer qu'il s'agit d'une mauvaise conduite d'un seul joueur. Salomon Kalou a enfreint les règles de l'équipe avec sa vidéo depuis l'intérieur du vestiaire et il a montré un comportement qui ne convient pas à la situation actuelle. »

A la suite de verdict, Kalou a présenté ses excuses, mais le mal était fait. "Je suis désolé que, par mon comportement, j'ai donné l'impression de ne pas prendre le coronavirus au sérieux. C'est le contraire parce que je suis vraiment inquiet, surtout pour les Africains. Je n’ai vraiment pas réfléchi", a-t-il déclaré.