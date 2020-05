Dix cas positifs au Covid-19 en Bundesliga

La Ligue allemande a procédé au test au sein des deux divisions professionnelles. 10 joueurs ont été diagnostiqués positifs.

En vue d’une reprise potentielle de la , la DFL vient de procéder à des tests en masse. Tous les professionnels des deux premières divisions allemandes ont été soumis à cet examen médical, inévitable pour préserver la santé de tous. Les résultats sont tombés et il y a eu dix cas positifs.

Les noms des joueurs et clubs concernés par les infections décelées n’ont pas été cités par respect aux intéressés, d'après ce que rapporte l'instance.

La Ligue allemande n’a, par contre, pas commenté le verdict, ni ses conséquences sur la suite et l’éventuelle reprise du championnat. La tendance outre-Rhin serait toujours à un retour prochain à la compétition.

Plus d'équipes

C’était la première phase des tests, et il y en aura une deuxième prochainement. En principe, si plus aucun cas positif n’est enregistré alors le football pourra reprendre. C’est le sens du discours tenu ces derniers jours par les responsables et aussi le gouvernement allemand.