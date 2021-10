Salma Hayek voulait un joueur mexicain à Rennes

La fameuse actrice a tenté de convaincre le défenseur de l'Ajax, Edson Alvarez, de signer en faveur du Stade Rennais.

Les dirigeants du club breton ont tenté de recruter le milieu de terrain défensif lors du mercato estival, mais ce dernier a choisi de rester dans la capitale néerlandaise. Pour tenter de parvenir à leurs fins, les Rennais avaient utilisé une stratégie assez particulière. Ils ont fait appel à l'actrice mexicaine Hayek, l'épouse du propriétaire du club et la star de plusieurs films hollywoodiens. Celle-ci était censée persuader son compatriote de rallier Roazhon Park.

Alvarez a été flatté par l'intérêt de sa célèbre compatriote, mais il a décliné car il est heureux à l'Ajax. C'est ce qu'il a confié dans un entretien à De Telegraaf. "C'était très difficile [de rejeter Rennes], mais au final je n'ai eu aucun doute", a-t-il confié. "Je veux jouer en Ligue des champions, contre de très grosses équipes. Et avant cette saison, je n'étais un vrai joueur titulaire que pendant six mois. C'est trop court pour laisser une impression indélébile ici. J'ai encore beaucoup à prouver."

Salma Hayek a sorti le grand jeu

"Oui, c'est vrai [Hayek a essayé de me faire changer d'avis]. En tant que compatriote mexicaine bien connue, elle m'a appelé et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m'a surpris et flatté, mais mon choix pour l'Ajax était certain et je lui a expliqué ça", a poursuivi Alvarez.

Il a ajouté: "C'est une très grande et célèbre actrice, une immense star, en raison de ses films hollywoodiens très connus à travers le monde. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Elle est un exemple parce qu'elle s'est battue en tant que Mexicaine pour en arriver là où elle est aujourd'hui. "

Alvarez a rejoint l'Ajax en 2019. L'international aztèque a connu un début de parcours difficile aux Pays-Bas. Puis, petit à petit, il est devenu un joueur clé de l'équipe et aussi chouchou des fans. "Le style de l'Ajax exige beaucoup et j'ai dû m'y adapter. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts et de temps et ce n'était pas assez rapide pour moi", a-t-il confié à propos de ses difficultés initiales. "Ce n'est que depuis le début de cette année que j'ai réalisé ce qu'il faut pour être un joueur de l'Ajax."