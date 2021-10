Saliba ne pense pas à Arsenal

Le défenseur français William Saliba a fait savoir qu’il est pleinement concentré sur ses devoirs envers l’OM.

Prêté par Arsenal à l’OM jusqu’à la fin de la saison, William Saliba fait plus que répondre aux attentes du côté du Vélodrome. L’ancien stéphanois enchaine les bonnes prestations, au point même où son retour chez les Gunners est envisagé dès le mois de janvier.

« Je suis à 100% marseillais »

L’intéressé ne se laisse cependant pas perturber par toutes ces rumeurs extérieures. Il ne pense qu’à son équipe actuelle et au fait de réaliser une bonne saison. « L'OM est un club très spécial avec les supporters et tout est un club fou ! Et moi-même je suis à 100% marseillais », a-t-il confié à Téléfoot.

Saliba a participé à 7 des 8 rencontres de Ligue 1 de l’OM. Son rendement est pour beaucoup dans la belle entame de campagne réalisée par les Phocéens. Jorge Sampaoli l’aligne systématiquement et le garde sur le terrain jusqu’au bout.

Dans un entretien à L’Equipe, Dimitri Payet, l’un des cadres de cette formation, a révélé à quel point l’international espoir était précieux pour l’OM : « Les nouveaux ont tous apporté quelque chose, mais celui qui m’impressionne le plus c’est Willie Saliba. Vu ce qu’il fait depuis le début de la saison, je ne comprends pas qu’il n’ait pas joué davantage à Arsenal ».

Pour rappel, c’est la deuxième fois qu’Arsenal se sépare provisoirement de Saliba. L’année dernière, les Londoniens avaient déjà cédé le Français à l’OGC Nice. Ce dernier y a réalisé une saison pleine.