Salaire, durée du contrat, primes... Tout savoir sur le transfert de Karim Benzema à Al-Ittihad

Salaire, durée du contrat, primes... On vous dit tout sur le transfert de Karim Benzema à Al-Ittihad

Combien Karim Benzema gagnera-t-il avec Al-Ittihad ?Cette question est peut-être la préoccupation des supporters actuellement, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans le monde en général, à la lumière des discours sur les sommes imaginaires qui circulent largement dans les médias depuis l'annonce du transfert du natif de Bron.

Le club d'Al-Jeddawi avait déjà annoncé mardi la conclusion réussie de l'accord global, pour une durée de deux saisons, après que le Français a quitté son club espagnol, le Real Madrid, gratuitement, compte tenu de la fin de son contrat.

En ce qui concerne le salaire, le journaliste sportif et rédacteur en chef du journal Al-Riyadiah, Tal Al-Qaws, a révélé la vérité sur les chiffres diffusés, niant leur validité.

Al-Qaws a déclaré que Benzema gagnerait 55 millions de dollars par an avec le doyen, soit 165 millions de dollars sur trois saisons.

Battal a écrit, via son compte officiel sur Twitter, avertissant les fans : "Dans l'accord Ronaldo... et maintenant Benzema, il y a des chiffres fictifs qui ne sont pas du tout réels. Karim Benzema recevra 55 millions de dollars par an du club Al-Ittihad, et le contrat est de trois saisons.

Il a ajouté: "Il est certain que la présence de Benzema en Arabie saoudite augmentera ses revenus annuels grâce à d'autres contrats non sportifs, et cela est présent partout et dans chaque accord, et tous les athlètes le savent dans tous les contrats sportifs mondiaux. Le football saoudien, comme tous les domaines de notre pays, connaît une renaissance sans précédent. Partout... et les succès à venir, et les accords à venir seront plus forts, si Dieu le veut."