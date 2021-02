"Salah peut encore jouer six ans à Liverpool"

L'attaquant égyptien est pressenti pour quitter Anfield à la fin de la saison, mais l'un de ses ex-coéquipiers le voit poursuivre avec les Reds.

Mohamed Salah pourrait passer «encore quatre, cinq ou six ans» à Liverpool, selon Dejan Lovren. L'Égyptien voudrant seulement ressentir «l'amour» de son entourage à Anfield.

Des discussions sur le transfert ont été déclenchées à propos du prolifique attaquant. Le joueur de 28 ans a lui-même nourri les rumeurs, admettant que son avenir pourrait se situer ailleurs qu'à Liverpool. Lovren, cependant, affirme n'avoir reçu aucune indication de la part d'un ami proche sur le fait qu'il cherchait à changer de tunique.

L'ancien défenseur de Liverpool a déclaré à talkSPORT: "Je suis toujours en communication avec Mo Salah. Nous sommes les meilleurs amis. On parle de tout. Mo est engagé, pas seulement pour Liverpool mais pour tous les fans et pour lui-même. Il est le plus grand critique de lui-même quand il ne fait pas bien les choses. Je ne suis pas surpris qu'il réussisse bien individuellement, quand on regarde le nombre de buts qu'il a marqués, ça reste incroyable. Il doit y avoir de l'amour dans les deux sens (à la fois à Salah et à Liverpool), je vois maintenant que c'est le cas, alors pourquoi pas [rester]?"

"Mo est dans le meilleur âge de sa carrière de footballeur à 28 ans - peut-être qu'il a l'air un peu plus âgé - mais il est au sommet de sa forme, a ajouté l'ex-international croate. Pourquoi ne pas rester encore quatre, cinq ou six ans? »

Liverpool tient à Salah

Salah a été interrogé récemment sur chances qu'il y a de voir sa carrière continuer en Espagne. Une porte a été laissée ouverte là-bas, Barcelone et le Real Madrid étant considérés comme les destinations les plus probables si un transfert vers la Liga devait se conclure. Cependant, même les plus grands clubs trouvent que la situation financière est difficile pendant la pandémie de coronavirus en cours, ce qui oblige à contenir l'ambition de recrutement.

Après avoir connu une superbe première campagne à Anfield en 2017-18, Salah a rapidement prolongé son bail avec les Merseysiders. Son contrat en cours s'étend jusqu'en 2023, ce qui signifie que les Reds n'ont pas besoin d'envisager une vente dans l'immédiat. Pour Jurgen Klopp, Salah reste un élément très précieux et qui pèse beaucoup sur le jeu offensif de son équipe. Salah a fini deux fois meilleurs réalisateur de la PL, inscrivant 116 buts en 184 apparitions pour les champions anglais.