Salah non convoqué avec l'Egypte

Mohamed Salah ne disputera pas la rencontre entre l'Egypte et le Botswana, en match amical, le 14 octobre prochain.

Mohamed Salah sera absent du groupe égyptien lors de la prochaine trêve internationale pour lui donner plus de chance de se reposer, a déclaré l'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne, Hossam El Badry.



La fédération égyptienne de football a déclaré dans un communiqué officiel :



"L’équipe technique de l’équipe nationale a confirmé sa décision de dispenser la star de , Mohamed Salah, de rejoindre le camp actuel en raison de son désir de se reposer et d’alléger le fardeau des matchs de cette période, afin de récupérer et de s'affranchir du stress résultant de sa vie, afin qu’il soit en pleine santé physique et mentale pour participer aux prochains engagements officiels."



L’Égypte affrontera le Botswana en match amical le 14 octobre.