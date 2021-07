Salah ne disputera pas les JO avec l’Egypte

Mohamed Salah n’a pas été retenu dans le groupe égyptien appelé à disputer les Olympiades au Tokyo.

Alors qu’il avait nourri l’espoir de disputer ses deuxièmes JO après ceux de 2012, Mohamed Salah ne participera finalement pas à cette épreuve. L’attaquant de Liverpool n’a pas été retenu dans la liste des 23 Pharaons appelés à se rendre à Tokyo.

Il y a bien eu des discussions entre la fédération égyptienne et le club de la Mersey mais elles n’ont pas été concluantes et c’est pourquoi le double meilleur buteur de la Premier League va devoir rester avec sa formation. Une nouvelle dont doit se réjouir certainement Jurgen Klopp, le manager des Reds. Ce n’est pas vraiment une surprise, car c’est le lot de toutes les stars internationales qui avaient souhaité participé à cet évènement. Toutes ont été cadenassées par leurs employeurs respectifs.

Trois joueurs chevronnés en renfort

Mostafa Mohamed, l’attaquant du Galatasaray, est aussi le grand absent de cette liste. En attaque, l’équipe égyptienne misera plutôt sur Salah Mohsen, l’avant-centre d’Al Ahly.

Le coach égyptien a retenu trois joueurs de plus de 23 ans. Il s’agit du gardien de but Mohamed El Shennawy, le gardien de la sélection A, d’Ahmed Hegazy, l’ancien de West Bromwich Albion, et de Ramadan Sobhi, l’ex-joueur de Stoke City.

L’Egypte figure dans le groupe C du tournoi masculin de football en compagnie de l’Argentine, de l’Australie et de l’Espagne. Elle aura donc fort à faire pour atteindre les quarts de finale.