Salah : "Mon futur à Liverpool est hors de mon contrôle"

L'attaquant égyptien reste indifférent à son statut avec les Reds.

Mohamed Salah a refusé de promettre que son avenir serait à Liverpool, affirmant qu'un éventuel départ ailleurs dès cet été "ne dépend pas de moi". Le joueur de 29 ans, bien que toujours prolifique face au but, a enduré sa séquence la plus difficile avec les Reds alors que le club est tombé à la septième place de la Premier League. Les frictions perçues résultant de la mauvaise passe récente ont conduit à des spéculations sur un possible départ d'Anfield.

Mohamed Salah est parfois apparu en désaccord avec Jürgen Klopp, montrant plus récemment son mépris lorsqu'il a été remplacé contre Chelsea il y a trois semaines. L'attaquant de Liverpool étant à plusieurs reprises cette saison fâché de sortir en cours de rencontre. L'Egyptien, qui a marqué 17 buts en championnat cette année, a qualifié sa relation avec le manager de "professionnelle", mais s'est arrêté avant une approbation totale.

Mohamed Salah a accordé un entretien à Marca avant le quart de finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid et a répondu aux questions liées à son avenir avec les Reds. "Ce n'est pas moi qui décide de rester", a déclaré Salah au journal espagnol. "Nous verrons ce qui se passera mais je préfère ne pas en parler maintenant. Ma relation avec Jürgen Klopp est une relation normale entre deux professionnels. C'est ainsi que je la décrirais".

"Ce sera différent de 2018, le Real Madrid a perdu le meilleur joueur de son histoire"

Vers la fin de l'entretien, Salah a laissé la porte ouverte à un éventuel départ en Espagne, mais il n'a pas suggéré qu'un tel changement était imminent : "J'espère pouvoir jouer encore de nombreuses années", a déclaré Salah. "La Liga ? Pourquoi pas ? Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur, alors ... peut-être qu'un jour je jouerai en Espagne, oui". L'Egyptien avait notamment été annoncé comme une cible du Real Madrid lors des derniers mercato, bien qu'aujourd'hui il ne soit pas la priorité des Merengue, s'il était sur le marché, ces derniers réfléchiraient sûrement fortement à le faire venir en Espagne.

Mohamed Salah a d'ailleurs évoqué le Real Madrid actuel et le trouve très différent de celui qu'il a affronté en finale de Ligue des champions avec Liverpool en 2018 : "C'est différent. Ils ont perdu de grands joueurs, comme Cristiano Ronaldo, le meilleur de leur histoire, quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts. En même temps, ils ont signé Hazard. Eden n'a pas eu de chance, il a été blessé ... Mais c'est différent.

L'équipe est maintenant en quarts de finale, ils ont de grands joueurs, bien qu'ils aient perdu les buts de Ronaldo ... Je ne peux pas dire lequel est le meilleur, je dis simplement qu'ils sont en quarts de finale maintenant, sûrement préparés et ... nous doivent être prêts à les affronter. Un favori ? Je pense les deux équipes nous atteignons notre moment de meilleure forme. Nous avons tous les deux remporté les deux derniers matchs de la Ligue des champions. Nous sommes tous les deux prêts, c'est une compétition spéciale et nous y faisons du bon travail", a conclu l'attaquant des Reds.