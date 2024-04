Salah avec Benzema ? Le rêve sur le point de se réaliser

Liverpool s'attend à recevoir d'autres offres de clubs saoudiens pour son attaquant vedette Mohamed Salah cet été, selon un rapport.

L'international égyptien a fait l'objet d'offres considérables de la part de la Pro League saoudienne l'année dernière. Al-Ittihad aurait fait une offre d'au moins 80 millions de livres pour Salah, avec un salaire d'environ 65 millions de livres (82 millions de dollars).

Salah est finalement resté à Anfield pour la campagne 2023-24, mais talkSPORT rapporte que Liverpool se prépare à faire face à une nouvelle tentative pour l'attirer au Moyen-Orient.

Salah avec Benzema ?

Al-Ittihad devrait produire une nouvelle proposition pour l'attirer loin du Merseyside, mais cette fois-ci, les dirigeants du club de Karim Benzema sont confrontés à la concurrence des leaders actuels de la Pro League, Al-Hilal, qui sont prêts à offrir 70 millions de livres sterling pour lui.

Salah, 31 ans, n'a plus qu'un an de contrat avec les Reds, ce qui signifie que les clubs saoudiens pourraient vouloir l'acheter cet été s'il ne prolonge pas son bail. Il n'est pas le seul grand nom de la Premier League à être visé lors de la prochaine période de transfert, puisque Kevin De Bruyne, de Manchester City, et Casemiro et Raphaël Varane, de Manchester United, pourraient également faire l'objet d'offres de la part de l'Arabie saoudite.