Saka cash sur Lamine Yamal : "Il est..."

La star d'Arsenal, Bukayo Saka, a donné son avis sur Lamine Yamal et l'impact qu'il a à Barcelone, à 17 ans.

Saka a été impressionné par le parcours de Yamal dans le football professionnel avant même d'avoir atteint la majorité. L'ailier barcelonais n'aura 18 ans que cet été et a déjà joué un rôle déterminant dans un Championnat d'Europe victorieux, atteignant désormais les 100 matchs pour son club.

Saka a déclaré à Sky Sports : « Il est au top. Honnêtement, faire ce qu'il fait à son âge, que dire, c'est incroyable. Ce n'est pas normal. Personne ne fait ça. Je ne crois pas avoir déjà vu un tel niveau chez un jeune de 17 ans, alors bravo à lui. »

Yamal a été incroyablement performant lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre l'Inter, mercredi soir. À son âge, il a largement surpassé ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient accompli au même stade de leur carrière. En 100 matchs, Yamal totalise 49 buts et passes décisives. Messi en comptait 55 après 100 matchs, mais il avait presque 21 ans lorsqu'il a atteint ce cap des apparitions. Ronaldo, à 19 ans, n'avait inscrit que 26 buts et délivré que des passes décisives lors de ses cent premières apparitions professionnelles.

Arsenal et Barcelone pourraient encore se retrouver en finale de la Ligue des champions cette saison, une répétition de la confrontation de 2006 à Paris. Les Gunners doivent remonter un déficit cumulé de 1-0 face au PSG mercredi soir dans la capitale française, tandis que le Barça vise une première Coupe d'Europe depuis dix ans en recevant l'Inter 24 heures plus tôt.