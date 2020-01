Saint-Pryvé-ASM (1-3), Monaco dernier qualifié pour les 8es

L’AS Monaco a empoché aisément son billet pour les 8es de finale de la Coupe de France en dominant ce lundi Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1).

L’AS n’a pas failli à sa tâche ce lundi à l’occasion de son match des 16es de la . En évoluant avec la plupart de ses habituels titulaires, l’équipe princière a plié les débats dès la première période en scorant à trois reprises. Ensuite, elle s’est contentée de gérer.

Il y avait quatre divisions d’écart entre les deux formations et cela s’est vu dans cette partie avec un ASM qui a pris à la gorge son opposant d’entrée. Keita Baldé, déjà héros lors du précédent tour contre Reims, a frappé à deux reprises en se montrant clinique aux avant-postes (11e et 28e). Evoluant dans un rôle de neuf et demi derrière Wissam Ben Yedder, le Sénégalais a répondu aux attentes de son coach. Et il a définitivement écarté la concurrence incarnée par Islam Slimani.

Ben Yedder ne connait pas le répit

Sur le deuxième but de l’ancien laziale, c'est WBA a livré la passe décisive. L’international tricolore a ensuite retrouvé son rôle habituel de buteur. Servi par Ruben Aguilar à la 36e, il a inscrit son 15e but de la saison. Le match était alors plié. A 0-3, les pensionnaires de National2 ont eu le mérite de ne pas baisser totalement les bras. Et en fin de partie, ils en ont été récompensés en marquant le but d’honneur par Carnejy Antoine (82e).

En 8es de finale, l’AS Monaco va se frotter à l’AS Saint-Etienne. Un duel entre deux équipes de l’élite et qui constitue aussi un grand classique du football français. L’opposition pour l’équipe de Moreno sera alors bien plus rude que face aux amateurs de Saint-Pryvé.