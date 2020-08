Ruffier écarté de l’effectif de Saint-Etienne !

Suite à une réunion tenue lundi, Claude Puel a annoncé à Stéphane Ruffier qu’il sera écarté du groupe stéphanois pour toute la saison.

C’est une affaire qui est en train de tourner au vinaigre et qui risque de ne laisser personne indemne du côté de Saint-Etienne. Engagés dans une guerre psychologique depuis des mois, Claude Puel et Stéphane Ruffier ont passé un nouveau stade lundi. Non, les deux hommes n’en sont pas venus aux mains mais l’AFP nous apprend que le technicien stéphanois a fait le choix de ne pas compter sur le portier international (3 sélections) pour la saison 2020-2021. Pire, Ruffier ne fera même pas partie des trois gardiens de l’effectif, suite à son refus de jouer les doublures de Jessy Moulin. "J’ai prévenu les deux joueurs. L’un pour lui dire qu’il allait débuter la saison, l’autre qu’il serait second, a déclaré Puel dans une interview diffusée sur Infosport. Et le second m’a confirmé qu’il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C’est pour ça que nous avons construit notre trio et Stéphane n’en fera pas partie."

Ruffier n’a plus qu’un an de contrat

C’est donc des tribunes que Ruffier verra Moulin garder les buts stéphanois, secondé par Stefan Basic (18 ans) et Etienne Green (20 ans). Une semaine après avoir repris le chemin de l’entraînement suite à une première mise à pied, c’est un nouveau coup derrière la tête que reçoit Stéphane Ruffier. Arrivé en 2011 dans le Forez en provenance de , le gardien a tout connu avec les Verts, au point de décrocher ses premières convocations en Bleus et de devenir le portier le plus capé de l’ASSE (383 matchs). A 33 ans, le natif de Bayonne est encore une valeur sûre du championnat de mais les postes vacants ne sont pas légion en et il semble que cette affaire, qui risque de se finir devant la justice, avec son club n’en soit malheureusement qu’à ses prémices…