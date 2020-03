Saint-Étienne - Puel : "On a perdu deux points"

L'entraîneur stéphanois a regretté le manque de réalisme offensif de son équipe, dominatrice mais accrochée par Bordeaux (1-1).

aura marqué sur l'une des ses rares occasions ce dimanche sur la pelouse d'une équipe de Saint-Étienne mieux dans le match (1-1). Un réalisme dont n'ont pas fait preuve les hommes de Claude Puel, lequel a estimé avoir perdu deux points après le coup de sifflet final.

"On a eu de belles actions qu’on a pas su concrétiser malheureusement, a-t-il regretté. Deux jours et demi après notre match de coupe, on fait un gros match. Hormis le but ils n’ont rien eu du match. On aurait aimé prendre les trois points mais dans l’esprit on y est.

"Ils marquent sur leur seule occasion. J’aimerais bien la revoir, il y a une poussette sur Saliba. Je trouve le premier carton sur Mahdi Camara sévère. J’ai dit ce que j’avais à dire aux arbitres. Ça m’a énervé.

"Sur la physionomie du match on a perdu deux points. Il aurait fallu marquer sur nos temps et nos situations. Mais pas de regrets compte tenu de nos moyens."

Qualifié cette semaine pour la finale de la , l'ASSE n'aura pas surfé sur cette dynamique pour s'éloigner de la zone rouge. Ils ont désormais rendez-vous à dimanche prochain (17h).