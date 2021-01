Saint-Etienne - PSG, Pochettino mise sur le 4-3-3 pour ses débuts

Pour sa première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a dû composer avec de nombreux blessés.

En temps normal, ce match contre l’AS Saint-Etienne aurait dû sonné comme le match de reprise pour le PSG en cette nouvelle année 2021. Mais depuis le licenciement de Thomas Tuchel pendant la trêve hivernale, cette rencontre de la 18eme journée a revêtu une toute autre importance. Pour la première fois, Mauricio Pochettino va s’asseoir sur le banc parisien à Geoffroy-Guichard et les premiers pas de l'ancien défenseur du club (2001-2003) seront bien évidemment scrutés à la loupe.

Intronisé il y a quelques jours et n’ayant dirigé que trois entraînements, l’entraineur argentin va connaitre son premier test face aux Verts, ce mercredi soir (21h), sous les yeux du président Al-Khelaïfi et de Leonardo. Troisième de , le PSG ne doit pas faire de faux pas dans le Forez afin de garder le rythme de l’OL, qui accueille Lens, et de opposé à Angers.

Pour affronter les hommes de Claude Puel, Pochettino doit, comme Tuchel, composer avec un groupe restreint. Neymar, Icardi, Kimpembe, Paredes, Kurzawa, Danilo, Florenzi, Rafinha et Bernat sont absents pour cette première et l’ancien coach de a dû faire appel aux jeunes Simmons et Michut (17 ans).

Di Maria à la relance avec Pochettino ?

Néanmoins, au moment de faire sa rentrée des classes, le onze du PSG aura fier allure malgré les nombreux absents. Après les dernières sorties à 3 défenseurs sous Tuchel, les champions de en titre reviennent à un schéma classique en 4-3-3. Navas conserve sa place dans les buts et dirigera une défense orpheline de nombreux titulaires. Dagba et Bakker occuperont les couloirs tandis que Marquinhos, conforté comme capitaine, fera équipe avec Thilo Kehrer.

Dans l’entrejeu, Pochettino avait laissé entendre de Marco Verratti serait très certainement utilisé comme un n°10 dans les phases offensives parisiennes. L’Italien est bien présent aux côtés d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye et aura pour mission d’alimenter le trio offensif. Sans Neymar, trop juste, Pochettino va relancer Angel Di Maria pour accompagner Kylian Mbappé et Moïse Kean.

La composition du PSG : Navas – Dagba, Marquinhos (cap), Kehrer, Bakker – Gueye, Herrera, Verratti – Di Maria, Kean, Mbappé

La composition de Saint-Etienne : Moulin – Debuchy, Moukoudi, Retsos, Kolodziejczak – Gourna, Youssouf, Monnet-Paquet, Nordin – Hamouma, Bouanga