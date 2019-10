Saint-Etienne - Lyon (1-0) - Puel, Lopes et toutes les réactions

Saint-Etienne s'est adjugé le derby contre Lyon pour la première de Claude Puel (1-0). Retrouvez toutes les réactions des protagonistes.

Claude Puel (entraîneur de Saint-Etienne, Canal +) : "Il fallait faire des choix. Il y avait 7 blessés et un suspendu. On jouait tous les 3 jours, avait un jour de récupération en plus, a rappelé le technicien sur Canal+. Les joueurs avaient été énormément sollicités donc il y a des jeunes qui ont joué, des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, qui ont 'performé' et qui étaient dans le bon état d'esprit. Les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours, il faut agrandir le groupe. Je pense que ça peut donner confiance à tous les partenaires, ça élargit les possibilités, on en aura besoin."

Anthony Lopes (gardien de Lyon, Canal +) : "Difficile de perdre comme ça ? Heureusement que c'est difficile ! Sur un derby... Il n'y a pas de mot, c'est plus que difficile, a réagi le portier au micro de Canal+. On ne peut rien dire à travers ça. On n'a pas fait le match qu'il fallait, c'est tout. On va nous juger sur la régularité, là c'est trop en dents de scie. Comment l'expliquer ? Si on avait la solution, on l'aurait fait bien avant ! Je ne sais pas, il va falloir s'occuper de ça."

Jean-Michel Aulas (président de Lyon) : "9 points, ce n’est pas suffisant. Juninho est responsable du sportif. Il est très secoué de ce début de saison. On ne peut pas ne rien faire. On va prendre le temps de bien réfléchir. On va sereinement, comme toujours, prendre les bonnes décisions pour nous ramener sur le podium et se qualifier pour les 8emes de finales en Champions League".