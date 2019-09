Saint-Étienne : Jean-Louis Gasset contacté pour un retour surprise ?

Après la gifle reçue à Angers (4-1), Bernard Caïazzo aurait appelé l'entraîneur parti en mai pour le faire revenir dans un contexte très délicat.

Rien ne va plus à l' . Sur leurs six derniers matches toutes compétitions confondues, les Verts n'ont pas décroché une seule victoire et la lourde défaite à Angers (4-1) a de quoi inquiéter les dirigeants et les supporters. Ce revers pourrait coûter cher à Ghislain Printant qui n'est pas parvenu à consolider la belle dynamique du club du Forez qui avait terminé cinquième la saison dernière.

Bernard Caïazzo, l'un des deux présidents du club, a décidé de prendre les devants selon l'Équipe. Il aurait appelé Jean-Luis Gasset, parti en mai dernier après avoir ramené les Verts en Coupe d'Europe, pour le convaincre de revenir sur le banc de l'ASSE.

L'ancien adjoint de Laurent Blanc en Équipe de et au PSG avait décidé de prendre du recul, en expliquant qu'il ressentait une certaine fatigue vis-à-vis du banc. Pour l'instant, il n'aurait pas donné de réponse à ce contact téléphonique.

D'autres noms ont succédé ces dernières heures au sein de l'ASSE : Jocelyn Gourvennec, Claude Puel et Antoine Kombouaré, tous les trois sans club à l'heure actuelle. Saint-Étienne reçoit Metz ce mercredi afin de se relancer en . Avec seulement cinq points en six matches, la situation comptable des Stéphanois est loin d'être réjouissante.