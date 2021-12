Saint-Étienne : Claude Puel mis à pied après la déroute contre Rennes

Après la claque reçue à domicile, de dimanche, contre Rennes (0-5), Claude Puel ne s'avouait pas vaincu et espérait mener à bien le maintien des Verts en Ligue 1.

« Depuis le début de saison, le groupe bataille, se relève chaque fois et va encore se relever. Cette saison est particulière. Ils savent qu'on n'a pas le droit de lâcher. On a été chercher des points au forceps. Ça avait donné un peu de confiance. Il faut repartir de l'avant, recommencer une série. On voulait le faire aujourd'hui. Notre entame laissait augurer de bonnes choses. Mais on a vite perdu le fil. Il faut relever la tête », déclarait-il lors de la traditionnelle conférence d'après-match.

Mais ses dirigeants ne sont pas du même avis et pense qu'il n'est plus en capacité de redresser la barre.

Selon les informations de notre confrère Loïc Tanzi, Claude Puel a reçu une lettre mis pied avant un entretien préalable à un licenciement.

Nommé entraîneur des Verts le 4 octobre 2019, Claude Puel a mené le club stéphanois en finale de la Coupe de France en 2020 mais a été victime d'un début de saison 2021-2022 catastrophique. Après 17 journées de Ligue 1, l'ASSE pointe à la dernière place du classement avec un point de retard avec deux points de retard sur la 17e place, synonyme de maintien.