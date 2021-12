Saint-Etienne-Rennes (0-5) : la performance XXL de Lovro Majer

Saint-Etienne a vécu un véritable calvaire ce dimanche dans son antre de Geoffroy-Guichard. Les Verts ont été balayés 5-0 par une équipe bretonne irrésistible.

Cette performance est historique car c'est seulement la quatrième fois de son histoire que Rennes s'impose aussi largement loin de ses terres. Ses précédents « cartons » à l'extérieur sont les suivants : 6-1 à Metz le 28 août 1948, 6-1 à Guingamp le 17 mars 2001 et 5-0 à Toulouse le 26 octobre 2013.

Mais ce qui a surtout attiré l'attention lors de cette rencontre, c'est la prestation XXL de Lovro Majer, auteur de trois passes décisives. Et elles ont toutes les trois été destinées au même joueur : Martin Terrier.

Selon notre partenaire Opta Sport, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue 1 qu'un joueur délivre trois passes décisives pour le même joueur depuis qu'Opta Sports analyse la compétition (2006-2007).

Arrivé cet été à Rennes, l'international croate, âgé de 23 ans, fait donc mieux que Lionel Messi qui avait lui aussi délivré trois passes décisives cette saison lors d'un match du PSG (contre… Saint-Etienne) mais pour plusieurs de ses coéquipiers.

Délivrer trois passes décisives au cours d'un match est d'ailleurs une performance rare et il faut remonter au 20 mars 2010 pour voir un joueur du Stade Rennais réaliser une telle prouesse : il s'agit de Jimmy Briand lors d'une rencontre face à Toulouse en mars 2010.

Quant à Martin Terrier, il a tout simplement réussi le premier triplé de sa carrière en Ligue 1 et le premier pour un joueur rennais depuis Ousmane Dembélé, le 6 mars 2016 contre Nantes.

Enfin, auteur du dernier but de son équipe à la 83e minute, Lesley Ugochukwu, est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer pour Rennes en Ligue 1 (à 17 ans et 254 jours) derrière Eduardo Camavinga (à 17 ans et 35 jours le 15 décembre 2019 face à Lyon).