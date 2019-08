Saint-Etienne-Brest 1-1, l'ASSE concède le nul

L'ASSE recevait Brest pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 ce dimanche et les deux équipes n'ont pu se départager.

Saint-Etienne défiait Brest pour le compte de la 2e journée de ce dimanche et dans cette rencontre, les Bretons ont pris l'avantage dans le temps additionnel de la première période.

Sur une offensive bretonne, Autret centre parfaitement de manière rasante en retrait. Trauco arrive trop tard, pas Faussurier dont le tir croisé du droit fait mouche pour le 0-1. Un véritable coup dur pour les Verts, qui venaient de perdre Jean-Eudes Aholou sur blessure peu de temps auparavant.

Si l'ASSE a dominé en première période, le promu brestois, outre son but, avait touché le poteau par l'entremise de Grandsir suite à une frappe puissante du droit. Lors du second acte, Saint-Etienne essaye de se montrer plus pressant grâce à Hamouma par deux fois et Bouanga qui testent la vigilance de Larsonneur sur des frappes lointaines.

Et la persévérance forézienne finira par porter ses fruits grâce à Bouanga, dont la première tentative du droit est contrée mais pas sa deuxième qui se loge en lucarne opposée pour le 1-1 (83e). Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre et lepromu brestois fait la meilleure affaire.