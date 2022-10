Sadio Mané évoque avec beaucoup d'émotion son départ de Metz

Passé par le FC Metz à ses débuts, Sadio Mané raconte avoir pleuré au moment de quitter les Grenats pour l'Autriche et Salzbourg.

Débarqué à Metz à l'été 2011 à seulement 19 ans avec l'espoir de faire une carrière en Europe, Sadio Mané a quitté le club dès la saison suivante, direction le RB Salzbourg.

"Je voulais remonter avec Metz"

Un moment difficile à vivre pour celui qui ralliera plus tard la Premier League pour devenir l'un des meilleurs attaquants de sa génération.

"C'était une période difficile pour le club car il était relégué, mais je voulais rester car Metz était mon premier club professionnel. Je ne me voyais pas vraiment ailleurs. Je voulais remonter avec l'équipe", s'est-il souvenu pour RMC Sport.

Une vente largement négociée à l'époque par les Grenats : "Je me souviens que le club autrichien a fait une offre. Bernard Serin (président de Metz) a dit 'non, si vous le voulez, il faut payer 4 millions d'euros', car il ne pensait pas qu'un joueur de National valait ce prix. Ils sont revenus et ont proposé 4 millions d'euros."

"J'ai pleuré comme un enfant"

Le deal peut alors se faire, et le Sénégalais portera les couleurs du club autrichien pendant deux saisons, démontrant peu à peu son immense talent.

"Je ne voulais pas partir, mais je devais le faire. On m'a dit que je devais partir. J'ai pleuré. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai pleuré comme un enfant parce que je devais aller en Autriche.

"Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne. Metz était ma deuxième maison. Finalement, c'était difficile, mais j'ai accepté d'aller à Salzbourg."