Sacré champion d'Allemagne, le Bayern Munich vire Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic

Malgré le titre de champion d'Allemagne, le Bayern Munich a décidé de se séparer de Kahn et Salihamidzic.

La joie a été de courte durée pour Oliver Kahn et Hassan Salihamidzic. Ce samedi 27 mai 2023, le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne à l'issue de la 34e et dernière journée de la Bundesliga.

A peine sacré, le Bayern fait le ménage !

Le scénario a été complètement fou puisque le Bayern Munich, vainqueur 2 buts à 1 à Cologne, a profité du faux-pas du Borussia Dortmund, tenu en échec 2-2 à domicile par Mayence, pour reprendre la tête de la Bundesliga au meilleur moment.

Quelques heures après ce sacre, le 33e dans l'histoire du Bayern Munich (un record en Allemagne) et son onzième de suite, le club a annoncé qu'Oliver Kahn (son président) et Hasan Salihamidzic (son directeur sportif) étaient limogés.

Oliver Kahn occupait ce poste depuis le 1er juillet 2021 tandis qu'Hasan Salihamodzic avait pris ses fonctions depuis le 31 juillet 2017.

Kahn et Salihamidzic virés, ce n'est pas une surprise

Tous deux sont des anciennes légendes du club bavarois en tant que joueur mais leur départ n'est pas une surprise. Ils étaient menacés depuis plusieurs semaines et leur sort semblait acté avant même cette dernière journée puisque deux médias allemands, Kicker et Bild, ont annoncé leur départ quelques minutes après le coup de sifflet final de Cologne – Bayern Munich.

« C'est la vie ! Ils sont en partie responsables de la saison compliquée du club et des transferts. Ce qui me surprend, c'est que cela soit rendu public aussi rapidement », a confié Lothar Matthäus, consultant pour Sky et lui aussi ancienne gloire du Bayern.

Il est principalement reproché au duo Kahn-Salihamidzic le départ de Robert Lewandowski au Barça l'été dernier et le fait que son remplaçant, Sadio Mané, n'a pas été aussi prolifique.

Il leur également reproché le remplacement de Julian Nagelsmann par Thomas Tuchel en cours de saison. Ce changement, afin de provoquer un électrochoc, avait surpris beaucoup de monde, mais il n'a pas eu l'effet escompté : le Bayern a été éliminé en quart de finale de la Ligue des champions puis de la Coupe d'Allemagne avec son nouveau coach.

Le remplaçant d'Oliver Kahn déjà trouvé

Oliver Kahn sera remplacé à la présidence du Bayern Munich par Jan-Christian Dreesen, présent au club depuis 2013.

« La décision de nous séparer d'Oliver Kahn a été tout sauf facile à prendre pour le conseil de surveillance. Néanmoins, en raison de l'évolution de la saison, nous sommes parvenus à ce choix et à nommer un nouveau président », a fait savoir Herbert Hainer, le président du conseil de surveillance du club.

Herbert Hainer a également eu un mot pour Hasan Salihamidzic : « En raison du déroulement de cette saison après la pause hivernale et les divergences d'opinions sur l'orientation future de notre équipe, nous avons trouvé un accord avec Hasan Salihamidzic pour mettre fin immédiatement à ses fonctions. »

Le nom du successeur de Salihamidzic n'a cependant pas été dévoilé.