Rustu Recber hospitalisé à cause du coronavirus

L’ancien gardien turc Rustu Recber a été testé positif au COVID-19.

Mauvaise nouvelle en provenance de . L’ancien grand gardien de la sélection, Rustu Recber, a été diagnostiqué positif au Coronavirus. Il est actuellement hospitalisé.

C’est sa femme Isil Recber qui a fait part de cette information à travers une publication sur son compte Instagram. "J'aurais aimé vous donner de meilleures nouvelles tout en étant transparent sur la vérité mais je suis désolé de dire que mon mari est hospitalisé pour le diagnostic de Covid-19. Tout était normal quand il a soudainement développé des symptômes très rapidement et nous sommes toujours sous le choc. Ce sont des moments critiques et difficiles. Ma seule demande est que les gens soient conscients et respectueux. Mon test a été négatif, avec mon fils et ma fille. Il est à l'hôpital et nous n'avons pas le droit de le voir. C'est la partie la plus difficile, ne pas pouvoir être avec lui. Dieu est grand et il est confié à des médecins turcs. S'il vous plaît, pensez à nous dans vos prières", a-t-elle écrit.

Rustu, qui est âgé aujourd’hui de 46 ans, a aussi évolué durant sa carrière au , ainsi que dans les deux grands clubs stambouliotes du Fenerbahçe et de .