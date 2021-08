Rummenigge veut revoir les règles du Fair Play Financier après l'arrivée de Messi au PSG

L'ancien président du Bayern Munich se montre inquiet des inégalités économiques entre les clubs de football européens.

L'arrivée de Lionel Messi au PSG n'est pas du goût de tout le monde, et en particulier les défenseurs du Fair Play Financier, qui craignent de voir certains clubs comme celui de la capitale française prendre les devants sur le plan économique.

Parmi eux, Karl-Heinz, l'ancien boss du Bayern Munich, qui aimerait réformer la règlementation de l'UEFA pour la durcir davantage, comme il l'a confié dans un entretien accordé à L'Equipe : "À chaque fin de saison, l'UEFA vérifie si tous les clubs respectent le fair-play financier. Mais il est évident qu'il faut s'inquiéter des conditions de concurrence qui doivent devenir plus équitables.

"Il faut donc adapter le fair-play financier avec des critères encore plus rigoureux. C'est une nécessité absolue. Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin est du même avis. Nous avons besoin d'un retour à davantage de rationalité. Ces réglementations sont censées stabiliser la concurrence et non la restreindre", a assuré un Rummenigge pas surpris du transfert de Lionel Messi vers Paris.

"Pour être honnête, pas du tout. Cela m'a attristé d'apprendre qu'il allait définitivement quitter le FC Barcelone. Le Barça et Messi, c'était un magnifique mariage qui aura duré 21 années avant de finir sur un divorce", a-t-il regretté.

"Son départ était finalement prévisible, sachant que le patron de la Ligue espagnole, Javier Tebas, est connu pour être quelqu'un de particulièrement exigeant. Dès lors que les conditions générales ne sont pas respectées, il tranche dans le vif. Je savais qu'il serait compliqué que Messi continue son aventure en Catalogne après cette pandémie de Coronavirus qui a encore davantage creusé le fossé sur le plan économique entre les clubs qui disposent d'un richissime propriétaire et ceux plus traditionnels."

Pour autant, l'Allemand ne voit pas forcément le Paris Saint-Germain comme un grandissime favori pour la prochaine Ligue des champions, malgré un effectif XXL. "Bien qu'il dispose d'un effectif extraordinaire, personne ne peut aujourd'hui être sûr de ce que ce PSG va donner.

"Dans ce genre de compétition, ce sont les détails qui sont essentiels et notamment l'esprit d'équipe, à l'image de la sélection italienne lors du dernier Euro. Le PSG ne sera pas imbattable, mais il fait partie des principaux prétendants, comme le Bayern Munich et Chelsea."