Rummenigge : "Le Bayern Munich n'est pas intéressé à signer Haaland... nous avons Lewandowski"

Le dirigeant du Bayern a déclaré qu'ils tenteront pas d'acheter l'attaquant de Dortmund alors qu'ils ont "le meilleur joueur du monde" en attaque.

Le Bayern Munich n'essaiera pas de signer Erling Haaland cet été, le PDG du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge insistant sur le fait que le champion d'Europe en titre ne signera pas un autre attaquant tant qu'ils auront Robert Lewandowski. Erling Haaland est devenu l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial au cours des deux dernières saisons et a un superbe record de buts en Allemagne depuis son déménagement à Dortmund en janvier 2020.

Karl-Heinz Rummenigge, cependant, dit qu'il ne sait pas d'où viennent les rumeurs sur des discussions pour un transfert au Bayern Munich, et qu'ils n'entreront pas dans une guerre d'enchères pour le Norvégien lors du marché des transferts cet été. Le dirigeant du Bayern a déclaré à Bild: "Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs. Je ne peux dire qu'une chose: nous avons le meilleur footballeur du monde à ce poste. Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023."

Presque tous les grands clubs d'Europe sont liés à un déménagement pour Haaland, y compris Manchester City. Les dirigeants de la Premier League avaient autrefois Alf-Inge Haaland, le père d'Erling, dans leur effectif, et semblent sur le point de se lancer sur le marché des transferts pour recruter un attaquant cet été après avoir annoncé le départ de Sergio Aguero, en fin de contrat, qui quitte le club après une décennie à l'Etihad Stadium.

Le Real Madrid et Barcelone ont également été étroitement liés à l'attaquant norvégien, tout comme les rivaux de Manchester City en Premier League, Manchester United et Chelsea. On peut dire que les deux meilleurs attaquants du monde sont actuellement en Bundesliga, Erling Haaland menant l'attaque du Borussia Dortmund à merveille tandis que Robert Lewandowski est dans la forme de sa vie pour le Bayern Munich.

Cette saison, Erling Haaland a marqué 21 buts en autant de matchs de Bundesliga pour le Borussia Dortmund - un record incroyable, mais qui est éclipsé par Robert Lewandowski, qui a marqué 35 buts en championnat étonnants en seulement 25 apparitions dans le championnat d'Allemagne en 2020-2021. Le Polonais pourrait même établir le nouveau record dans la compétition, puisque le record actuel est de 40 buts.

Les supporters du Borussia Dortmund peuvent être rassurés après les déclarations de Karl-Heinz Rummenigge. Le risque de voir une nouvelle fois le Bayern Munich leur piquer leur star, comme ce fut le cas du temps de Mario Götze et de Robert Lewandowski par le passé, semble ne pas être d'actualité. En revanche, le Borussia Dortmund aura bien du mal à résister aux assauts des autres clubs européens pour Erling Haaland cet été.