Rummenigge fait l'éloge des performances de Ribéry à la Fiorentina

Karl-Heinz Rummenigge est revenu sur le départ de Franck Ribéry du Bayern Munich, se montrant ravi du niveau affiché par le joueur en Italie.

Franck Ribéry ne cesse de régaler depuis son arrivée à la , cet été. Elu joueur du mois de septembre en Serie A, le Français ne laisse pas indifférent ses anciens dirigeants du .

Rummenigge a été agréablement surpris par l'arrivée de Franck Ribery à l'AC Fiorentina en été. Il avait supposé que Ribéry irait en ou en .



"Il a choisi une tâche plus difficile et fait un choix pour le football", a déclaré Rummenigge à la Gazzetta dello Sport, félicitant Ribery pour son passage en .



Ribery avait quitté le Bayern l'année dernière après douze ans et avait été transféré gratuitement à la Fiorentina. Il est maintenant prêt malgré ses 36 ans et a déjà été impliqué dans trois buts en 7 matches avec la Viola, 8ème du classement. Rummenigge a de nouveau souligné: "Je suis heureux pour lui qu'il passe un bon moment avec la Fiorentina."